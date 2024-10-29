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جامعة فيلادلفيا تعلن عن توفر وظيفة شاغرة

منذ 7 ثواني
جامعة فيلادلفيا تعلن عن توفر وظيفة شاغرة

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين :
موظف اداري/ديوان
يجيد صياغة الكتب.
إتقان الأعمال الإدارية (الأرشفة,الصادر,الوارد).
إتقان مهارات الحاسوب.
موظف علاقات عامة
امتلاك مهارات الاتصال والتواصل.
القدرة على تنظيم الندوات,واللقاءات والمؤتمرات.
امتلاك الخبرة في مجال تطبيق المراسم والبروتوكولات.
موظف اداري/مركز الاستقطاب
الإشراف و التنسيق فيما ما يخص استقطاب الطلبة (تنظيم الفعاليات التسويقية والمؤتمرات).
إدارة حسابات ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالجامعة.
المتابعة والتفاعل المستمر ومعالجة طلبات واستفسارات الطلبة.
القدرة على التعريف بالجامعة ودورها من خلال وسائل الإعلام والندوات والمحاضرات.
التنسيق مع المؤسسات والدوائر الرسمية لخدمة اهداف الجامعة والتعريف بنشاطاتها.
امتلاك مهارات الاتصال والتواصل.
الشروط العامة الواجب توفرها للوظائف أعلاه :
أن يكون المتقدم أردني الجنسية .
حاصل على درجة البكالوريوس بتقدير لا يقل عن جيد في أحد التخصصات ذات الصلة بالوظيفة المطلوبة.
ألا تقل سنوات الخبرة عن سنتين في نفس المجال .
اتقان اللغة العربية والإنجليزية .

على من تتوفر لديه الشروط المذكورة أعلاه تقديم الطلب الكترونياً على موقع جامعة فيلادلفيا /وظائف ادارية
https://alumni.philadelphia.edu.jo/Job_app
علما أن تقديم الطلبات تنتهي بنهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 5/11/2024.


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