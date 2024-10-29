تحذير من حالة الطقس في الأردن الأربعاء والخميس والجمعة

وطنا اليوم:تشهد المملكة يوم غد الاربعاء، حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر السحب على ارتفاعات مختلفة، ومن المتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في شرق وجنوب شرق البلاد، قد تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد وحبات البرد في المناطق الشمالية الشرقية، مع احتمال زخات مطر قصيرة في المناطق الوسطى الشرقية.

وبحسب إدارة الارصاد الجوية، تكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً في مناطق البادية مثيرة للغبار.

وخلال الليل، يبقى الطقس بارداً نسبياً مع فرصة لاستمرار الهطولات في بعض مناطق البادية الشمالية الشرقية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الغبار في مناطق البادية، وخطر الانزلاق على الطرقات المبتلة، واحتمالية تشكل السيول في مناطق شرق وجنوب شرق المملكة.

وتستمر حالة عدم الاستقرار الجوي يوم الخميس، حيث تظهر السحب على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع أن تهطل زخات من المطر في مناطق الشمال والشرق وبعض المناطق الوسطى مع ساعات الظهيرة، وقد تكون غزيرة أحياناً في المناطق الشرقية ومصحوبة بالرعد.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية مما يثير الغبار.

وخلال الليل، يظل الطقس بارداً نسبياً، مع بقاء فرصة لتساقط زخات مطر في بعض مناطق البادية الشمالية الشرقية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في الشرق.

ويحذر أيضا من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، وخطر الانزلاق على الطرقات المبتلة، واحتمال تشكل السيول في المناطق الشرقية.

وتتواصل حالة عدم الاستقرار ليوم الجمعة، مع ظهور السحب على ارتفاعات مختلفة، حيث يتوقع هطول زخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى والشرقية، وقد يصحبها الرعد أحياناً.

ةتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وفي ساعات الليل، يبقى الطقس بارداً نسبياً، مع فرصة ضعيفة لزخات خفيفة من المطر في مناطق محدودة شمال وشرق المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً شرقاً.

وكذلك يحذر من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، وخطر الانزلاق على الطرقات المبتلة بسبب الأمطار.