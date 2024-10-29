ربط إلكتروني مع 36 بعثة دبلوماسية تقدم خدمات جوازات السفر

وطنا اليوم:أعدت دائرة الأحوال المدنية والجوازات خطة للإسراع في عملية التحول الإلكتروني التزاما منها في تحقيق أهداف الحكومة للعمل نحو التحول الإلكتروني.

ووفقا للتقرير السنوي لدائرة الأحوال المدنية للعام الماضي، استكملت الدائرة الربط الإلكتروني مع 36 بعثة دبلوماسية تقدم خدمات جوازات السفر الإلكترونية، حيث تم ربط 49 بعثة دبلوماسية على نظام دائرة الأحوال المدنية، وتفعيل خدمة (نظام الدفع المالي) في جميع مكاتب الدائرة، بالإضافة إلى تفعيل الدفع الإلكتروني على نظام “أي فواتيركم”.

وفتحت دائرة الأحوال العام الماضي 164690 حسابا جديدا “مستخدما الخدمات الإلكترونية”.

وتعتبر ملفات دائرة الأحوال المدنية “إرثا وطنيا” يرتبط بكافة الأردنيين من خلال ملفات جوازات السفر والسجلات المدنية وسجلات الواقعات، حيث نفذت الدائرة مشاريع عدة لأرشفة الوثائق.

وأنجزت دائرة الأحوال العام الماضي، أرشفة 199156 ملفات الجوازات والأحوال، حيث احتوت على 7356261 وثيقة، وأرشفت واقعات لمن ليس له قيد 187925 بعدد 1154845 وثيقة، وأرشفت وثائق أخرى 70269 وثيقة.

كما أرشفت 2309 سجلات للواقعات الحيوية (ولادة، وفاة، زواج، طلاق) واحتوت على 186393 وثيقة حيث إن العمل مستمر لأرشفة كافة السجلات لجميع المكاتب.