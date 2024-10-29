التربية: صرف رواتب إضافي السوريين اليوم الثلاثاء

وطنا اليوم:كشف مدير إدارة الشؤون المالية في وزارة التربية والتعليم عطا الله الحمران عن صرف رواتب معلمي التعليم الإضافي لمدارس السوريين اليوم الثلاثاء.

وقال الحمران إنه سيتم تحويل المستحقات المالية لمعلمي التعليم الإضافي لمدارس السوريين عن شهري 8 و9 إلى البنوك وسيتم دعوة المعلمين إلى استلامها.

واشتكى عدد من معلمي الإضافي لمدارس السوريين من تأخر صرف الرواتب عن شهري آب وأيلول بالرغم من صرفها في موعدها المحدد لمعلمي الإضافي في مدارس الأردنيين والمخيمات ورياض الأطفال.