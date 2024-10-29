وزير التجارة التونسي يستقبل وفد الأسواق الحرة الأردنية ويؤكد الآفاق واسعة في مجالات التعاون 

وطنا اليوم_استقبل وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي سمير عبيد وفد شركة الأسواق الحرة الأردنية خلال زيارته الحالية للعاصمة تونس برئاسة رئيس مجلس الادارة ايمن المفلح والرئيس التنفيذي للشركة المهندس هيثم المجالي ، وعضو مجلس الإدارة مخيمر ابو جاموس وبحضور السفير الأردني في تونس عبد الله ابو رمان .

واكد وزير التجارة التونسي حجم التقدير للأردن ودوره العربي والإقليمي لافتاً إلى مسيرة من العلاقات الاخوية المتميزة التي تجمع الأردن وتونس على مستوى القيادتين والحكومتين والشعبين الشقيقين .

واكد ان افاق التعاون مفتوحة بلا حدود بين البلدين على قاعدة التشابه الكبير بين البلدين اقتصاديا واجتماعيا وثقافياً ووعد بتذليل كافة العقبات التي يمكن ان تعترض مزيد من التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي وفي جميع المجالات .

واكد رئيس مجلس إدارة الشركة ايمن مفلح، إن الزيارة تأتي لاستثمار حجم النجاح في مسيرة العلاقات بين تونس والأردن، والبناء عليها وفتح آفاق جديدة للتبادل التجاري، وتسهيل الطريق، وتسريع تواجد المنتج الأردني بكافة اصنافه في الأسواق التونسية، وكذلك المنتج التونسي في الأسواق الأردنية.

وأضاف المفلح أن اللقاءات الجارية حالياً بين الوفد الأردني من قبل شركة الأسواق الحرة الأردنية والجهات التونسية المعنية، “إيجابية وطلائعها مبشرة للغاية، وذلك بعد ابرام الاتفاقات، التي تسهم في تحسين وتعزيز التبادل بين البلدين”.

وقدم المفلح الشكر الجزيل لكل من وزير الصناعة والتجارة ووزير المالية في الأردن على تفهما هذه المساعي الحثيثة لتطوير التبادل التجاري بين البلدين، وكذلك تسهيل كافة الإجراءات الحكومية لاتمام ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات.

واكد السفير الأردني في تونس عبد الله ابو رمان الذي يتابع باهتمام حثيث كافة الفعاليات والأنشطة الاقتصادية بين البلدين ، اكد ان زيارة وفد الأسواق الحرة الأردنية هي خطوة ايجابية في وقتها ومن شأنها توسيع قاعدة التبادل التجاري وفتح السوق التونسي للمنتج الأردني بكافة قطاعاته وبالمقابل إتاحة الفرصة للمنتج التونسي الدخول للسوق الأردني .

واشار ابو رمان إلى مدى التقدير والاحترام الذي تعبر عنه تونس الرسمية والشعبية للأردن ملكاً وشعباً والحرص التونسي للبناء على مسيرة العمل والتعاون المشترك .

ويواصل وفد الأسواق الحرة الأردنية اللقاءات مع عدد من الفعاليات الاقتصادية التونسية في القطاعين العام والخاص لتوسيع قاعدة العمل والتعاون.