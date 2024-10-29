صندوق رأس المال والاستثمار الأردني يستثمر في شركة الأفق للصناعات البلاستيكية

وطنا اليوم: أعلن صندوق رأس المال والاستثمار الأردني إتمامه استثمارًا استراتيجيًا لشراء حصة تقدر بحوالي 28% في شركة الأفق للصناعات البلاستيكية؛ حيث تقوم الشركة بإنتاج عبوات بلاستيكية صلبة بسعات تعبئة تتراوح من 0.1 لتر إلى 35 لترًا، بالإضافة إلى عبوات خاصة مصممة حسب طلب العملاء بمساعدة الفريق الهندسي للشركة وتنفيذه.

تأسست شركة الأفق للصناعات البلاستيكية عام 2000 في مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية؛ حيث بدأت بإنتاج العبوات البلاستيكية للقطاعات الكيماوية والدهانات باختلاف أنواعها، وقامت الشركة بإدخال طباعة الـ dryoffset؛ حيث كانت من أوائل الشركات في المنطقة التي تستخدم هذه التقنية، ثم قامت بالتوسع في قطاع الأغذية والصناعات المرتبطة بها وغيرها من القطاعات.

بعد ذلك، قامت الشركة بإنتاج العبوات ذات السماكات المنخفضة المقترنة بالـ in-mould labeling مستخدمة أحدث أنواع التكنولوجيا والروبوتات. وتتمتع الشركة بقدرة إنتاجية وتخزينية كبيرة، وهو ما انعكس بشكل واضح على حصتها السوقية. وتصدّر الشركة بشكل مباشر وغير مباشر إلى أكثر من 15 دولة؛ حيث تسهِم مبيعات التصدير بنحو 40% من إجمالي الإيرادات كما هو في عام 2023.

تسعى شركة الأفق للصناعات البلاستيكية إلى تعزيز مكانتها في السوق وتوسيع صادراتها إلى مختلف أنحاء المنطقة من خلال الاستفادة من أحدث التطورات في تكنولوجيا الإنتاج، وتنويع خطوط إنتاجها لتلبية الطلب المتزايد على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وفي تعليق له خلال حفل التوقيع، قال هاني القاضي، رئيس مجلس إدارة صندوق رأس المال والاستثمار الأردني: “سيساعد استثمارنا في شركة الأفق للصناعات البلاستيكية في تطوير خطوط إنتاج وتقنيات جديدة في الشركة، وتوسيع المرافق القائمة وتعزيز التكامل الرأسي”. وأضاف القاضي: “سيؤدي هذا الاستثمار إلى توفير فرص عمل جديدة من المجتمعات المحلية، والمساهمة في قطاع التصنيع في الأردن وتعزيز الصادرات الوطنية”.

وبدورهم، عبّر الشركاء الإداريون التنفيذيون في شركة الأفق للصناعات البلاستيكية سمير النجار وياسر عليان وتحسين الشديفات عن سعادتهم وترحيبهم بصندوق رأس المال والاستثمار الأردني كمساهم كبير في الشركة. وأضافوا: “مع تزايد الطلب على حلول التغليف البلاستيكية في مختلف القطاعات، فإننا نهدف إلى تعزيز مكانتنا في الأسواق من خلال الالتزام بالجودة والابتكار، وبناء علاقات قوية مع العملاء المحليين والإقليميين. ومع وجود الصندوق شريكًا جديدًا لنا، ستقوم الشركة بالاستثمار بآخر التقنيات والحلول لخدمة عدة قطاعات صناعية وتعزيز الكفاءة والقدرة الإنتاجية. هذا بالإضافة إلى المصداقية والحوكمة والخبرة الاستراتيجية التي يتمتع بها الصندوق والتي ستستفيد منها الشركة”.

ومن جانبه، قال فارس شرف، الرئيس التنفيذي لصندوق رأس المال والاستثمار الأردني خلال حفل التوقيع: “إن هذه الشراكة مع شركة الأفق للصناعات البلاستيكية ليست مجرد استثمار؛ بل تمثل إيماننا بإمكانيات الصناعات الأردنية للمنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي”. وأضاف شرف: “من خلال دعم المُصنّعين المحليين، فإننا لا نقتصر على قيادة النمو الاقتصادي فحسب، بل نعزز أيضًا الابتكار والاستدامة في قطاع المنتجات البلاستيكية”.

صندوق رأس المال والاستثمار الأردني هو شراكة بين 16 بنكًا تجاريًا وإسلاميًا، وهو أكبر صندوق استثماري للقطاع الخاص في الأردن، مع التزام رأسمالي قدره 275 مليون دينار أردني (388 مليون دولار أمريكي). يهدف الصندوق إلى الاستثمار في الشركات الواعدة التي تمتلك فرصًا للنمو والتطور والتوسع، وذلك من خلال توفير رأس مال جديد للمساعدة في زيادة فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي في مختلف أنحاء الأردن. ولغاية اليوم، استثمر الصندوق حوالي 50 مليون دينار أردني في القطاعات الحيوية والواعدة، لا سيّما في مجالات الأمن الغذائي وتكنولوجيا المعلومات، مع خطط طموحة لمزيد من الاستثمارات في الرعاية الصحية والزراعة والتعليم