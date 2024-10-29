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إعادة فتح طريق العقبة الخلفي بعد إنقلاب صهريج حامض الكبريت

منذ ساعة واحدة
إعادة فتح طريق العقبة الخلفي بعد إنقلاب صهريج حامض الكبريت

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الاشغال العامة والإسكان، ظهر اليوم الثلاثاء إعادة فتح طريق العقبة الخلفي، بعد إغلاقه جزئيا منذ منتصف الليل جراء إنقلاب صهريج يحمل مادة “حامض الكبريت”.
وكانت قالت الوزارة إن كوادرها تتعامل منذ منتصف الليلة الماضية مع حادث إنقلاب صهريج محمل بمادة حامض الكبريت على طريق العقبة الخلفي، الذي تم إغلاقه جزئيا وتحويل السير على الاتجاه المقابل.
وتقوم كوادر الوزارة بالتعاون مع مؤسسة المواني وكوادر الدفاع المدني والشرطة بتأمين موقع الصهريج وتنظيم حركة المرور بانتظار قيام الأجهزة المختصة بتفريغ حمولة الصهريج.


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