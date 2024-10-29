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الشؤون الفلسطينية ولجان المخيمات تدين إقرار الكنيست حظر أنشطة الأونروا

منذ ساعة واحدة
الشؤون الفلسطينية ولجان المخيمات تدين إقرار الكنيست حظر أنشطة الأونروا

وطنا اليوم:دانت دائـرة الشؤون الفلسطينية ولجان خدمـات المخيمات والهيئـات الاستشاريـة ومؤسسـات المجتمع المدني في مخيمات المملكـة الثلاثـة عشر قيـام الكنيسيت الإسرائيلي بإقرار مشاريـع قوانين تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ” الأونروا ” في الأراضي الفلسطينـية المحتلـة، ومنـع موظفيـها مـن الحصـول على الامتيازات والحصانـات الدبلوماسية الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينيـة المحتلة بمـا في ذلك القدس الشرقية باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المهندس رفيق خرفان مدير عام الدائرة ان الأونروا تتعرض لحملة استهداف ممنهجة واغتيال سياسي وان هذه الإجراءات الإسرائيلية باطلة هدفها القضاء على الوكالة ورمزيتها التي تؤكد حق الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق قرارات الشرعية الدولية.
وأهاب خرفان على المجتمع الدولي ضرورة التصدي للممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وفرض إجراءات رادعة تضمن توفير الحماية للشعـب الفلسطيني والمنظمات الدولية والجهـات الإغاثية مؤكداً على أهمية الاونروا كعامل استقرار في المنطقة ومنـع عرقلة جهودها في تقديـم الخدمات الإغاثية والمساعدات خاصة في ظل ظروف الحرب على غزة والتصعيد المتزايد في الضفة الغربية والقدس الشرقية


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