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وفاة الفنان المصري الكبير حسن يوسف

منذ 4 ثواني
وفاة الفنان المصري الكبير حسن يوسف

وطنا اليوم:أعلن محمد يوسف، وفاة شقيقه الفنان الكبير حسن يوسف، صباح الثلاثاء.
وقال عبر حسابه على “فيسبوك”: “إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته”.
حسن يوسف ممثل مصري، اتجه للإخراج في السبعينيات حيث أخرج عدة أفلام مثّل في بعضها.
كما قدم عدة أعمال تليفزيونية ومسرحية أشهرها دوره في مسلسل ليالي الحلمية ودوره في مسلسل إمام الدعاة عن قصة حياة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
وفي يناير 2024 أكد اعتزال التمثيل نتيجة وفاة ابنه غرقاً في العام 2023.


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