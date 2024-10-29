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منصّة زين تعقد برنامجاً تدريبياً لتصميم واجهة المستخدم باستخدام “Figma”

منذ 4 ثواني
منصّة زين تعقد برنامجاً تدريبياً لتصميم واجهة المستخدم باستخدام “Figma”

وطنا اليوم:في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تمكين طلاب الجامعات وتعزيز قدراتهم، وتزويدهم بأهم المهارات اللازمة لمواكبة التطورات السريعة في سوق العمل؛ عقدت منصة زين للإبداع (ZINC) في فروعها المتواجدة في الجامعات؛ برنامجاً تدريبياً تضمّن سلسة ورشات عمل حول تصميم واجهة وتجربة المستخدم (UI/UX) باستخدام برنامج (Figma) ؛ بهدف تطوير مهارات الطلاب في مجال تصميم تطبيقات الويب واطلاعهم على أحدث التطورات في التقنيات الرقمية، وتوجيههم نحو ابتكار حلول إبداعية تتماشى مع احتياجات مختلف القطاعات.
وكانت قد عقدت المنصّة البرنامج في فروعها المتواجدة في كل من الجامعة الأردنية والجامعة الهاشمية، وجامعة اليرموك، وجامعة مؤتة، وجامعة البلقاء التطبيقية، بمشاركة 152 طالباً وطالبة، وقدّمها المدرب والخبير في المجال علاء علي، حيث تضمن البرنامج 10 ساعات تدريبية تناولت عدة مواضيع أساسية تتعلق بتصميم واجهات المستخدم، وكيفية استخدام أدوات Figma في إنشاء تصاميم تفاعلية، ومبادئ تصميم تجربة المستخدم، وأفضل الممارسات لتطبيق تصاميم تتسم بالاحترافية.
ويأتي تنظيم منصة زين للإبداع (ZINC) لهذا البرنامج في إطار التزامها بدعم وتأهيل جيل من المواهب في مجالات التكنولوجيا الحديثة، من خلال تزويدهم بالمهارات الرقمية التي يتطلبها سوق العمل، كما يهدف تخصيص المنصّة لهذا البرنامج لطلاب الجامعات إلى توفير بيئة تعليمية تفاعلية تتيح لهم تطبيق مهاراتهم عملياً، مما يسهم في إعدادهم بفعالية لسوق العمل ورفع كفاءاتهم في مجالات تصميم الواجهات وتجربة المستخدم.


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