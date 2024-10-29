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الضمان : استمرار قرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية حتى نهاية العام

منذ 7 ثواني
الضمان : استمرار قرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية حتى نهاية العام

وطنا اليوم:قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صادر عن مركزها الإعلامي أن قرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية بنسبة (0%) مستمراً العمل به حتى نهاية العام الحالي 2024، بهدف إتاحة الفرصة أمام المنشآت المدينة التي لم تبادر بتقسيط المديونية المترتبة عليها.
وأكدت المؤسسة على ضرورة قيام المنشآت المدينة بالاستفادة من القرار والمبادرة بطلب تقسيط المديونية المترتبة عليها قبل إنتهاء المهلة المحددة، مبينة أن المنشآت التي لديها اتفاقية تقسيط فعالة أو جدولة بإمكانها أيضاً الاستفادة من هذا القرار والتقدم بطلب إعادة الجدولة.
يشار إلى أن المؤسسة على تنسيق مستمر مع غرف الصناعة والتجارة حول دعوة المنشآت للاستفادة من هذا القرار لما له من أهمية في تخفيف المديونية المترتبة عليها


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