بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

حزب الله يعلن نعيم قاسم أميناً عاماً خلفاً لنصرالله

منذ 5 ثواني
حزب الله يعلن نعيم قاسم أميناً عاماً خلفاً لنصرالله

وطنا اليوم:أعلن “حزب الله” أنّه أنّ شورى الحزب توافقت على انتخاب الشيخ نعيم قاسم أميناً عامّاً لحزب خلفاً للسيد حسن نصرالله الذي قُتل في ضربة على الضاحية الجنوبيّة لبيروت.
وجاء في بيان صادر عن قيادة الحزب، “انطلاقاً من الإيمان بالله تعالى، والالتزام بالإسلام المحمدي الأصيل، وتمسُّكاً بمبادئ حزب الله وأهدافه، وعملاً بالآلية المعتمدة لانتخاب الأمين العام، توافقت شورى حزب الله على انتخاب سماحة الشيخ نعيم قاسم أميناً عامّاً لحزب الله، حاملاً للراية المباركة في هذه المسيرة، سائلين المولى عز وجلّ تسديده في هذه المهمة الجليلة في قيادة حزب الله ومقاومته الإسلامية”.
وأضاف البيان: “إننا نعاهد الله تعالى ونعاهد روح شهيدنا الأسمى والأغلى سماحة السيد حسن نصر الله (رض) والشهداء، ومجاهدي المقاومة الإسلامية، وشعبنا الصامد والصابر والوفيّ، على العمل معاً لتحقيق مبادئ حزب الله وأهداف مسيرته، وإبقاء شعلة المقاومة وضَّاءة ورايتها مرفوعة حتى تحقيق الانتصار، والله غالب على أمره، إنَّ الله قويٌ عزيز”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:30

674 مليون دينار فائض الميزان التجاري للمملكة مع أمريكا خلال 8 أشهر

11:25

صحة غزة: أكثر من 25 طفلا استشهدوا في مجزرة بيت لاهيا

11:20

ضبط اعتداءات على نبع مياه عين الديك في جرش

11:02

“الشرق الأوسط” و”المدن الصناعية” في مسار جاد نحو شراكة تكاملية فعالة ومثمرة

10:58

الفيصلي ينهي عقد المحترف السوري محمد ريحانية

10:56

الإسباني رودري يتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم

10:52

غوتيريش: حظر إسرائيل نشاط الأونروا سيكون له عواقب مدمرة على الفلسطينيين

10:45

الصين تعلن اكتشاف أجهزة تجسس بقاع البحر

10:18

أميركا تطرح هدنة في غزة لـ28 يوما وصفقة لإطلاق الأسرى

10:04

سقوط مسيرة في عسقلان وأخرى قرب محطة قطارات في نهاريا

10:00

القوات المسلحة: سقوط طائرتين مسيرتين شمالي الأردن

09:57

لأول مرة.. ملك المغرب يظهر بعكاز في استقباله لماكرون

وفيات
وفيات الثلاثاء 29-10-2024وفيات الاثنين 28-10-2024والدة الوزير الأسبق سميح المعايطة في ذمة اللهوفيات الأحد 27-10-2024وفيات الجمعة 25-10-2024