صحة غزة: أكثر من 25 طفلا استشهدوا في مجزرة بيت لاهيا

وطنا اليوم:أكد مدير عام الصحة في قطاع غزة، د. منير البرش استشهاد أكثر من 25 طفلا في مجزرة مشروع بيت لاهيا الثلاثاء، التي ارتكبها جيش الاحتلال باستهادف مبنى سكني.

وقال مدير صحة غزة، إن جيش الاحتلال يستهدف المستشفيات في شمال القطاع لمنع السكان من الصمود في أحيائهم.

وأكد أن جيش الاحتلال يطلق نيرانه على مركبات الإسعاف والدفاع المدني في شمال القطاع.

وتابع: “على العالم أن يتحرك لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال شمالي القطاع”.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، قصفا عنيفا على شمال قطاع غزة، مستهدفا عمارة سكنية في مشروع بيت لاهيا تضم أكثر من 100 شخص.

وأكدت مصادر فلسطينية ارتقاء 77 شهيدا حتى اللحظة وعدد من الجرحى، ولا يزال عدد كبير تحت الأنقاض.

وقال شهود عيان إن عشرات الجرحى ما زالوا تحت أنقاض البناية المدمرة حيث كان فيها نحو 100 نازح فلسطيني بينهم نساء وأطفال.

وأكد حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان أن جيش الاحتلال يقصف محيط المستشفى أثناء إسعاف مصابي المجزرة، وأوضح أن المستشفى غير قادر على إسعاف عشرات المصابين بسبب نقص الإمكانات، وهو ما يتسبب باستشهاد معظم المصابين.