ضبط اعتداءات على نبع مياه عين الديك في جرش

وطنا اليوم:تنفيذا للخطط الحكومية الرامية الى إزالة جميع الاعتداءات على مصادر المياه في جميع المناطق وبإشراف محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور، نفذت طواقم وزارة المياه والري -سلطة المياه حملة من خلال كوادر وحدة الرقابة الداخلية في سلطة المياه وشركة مياه اليرموك -إدارة مياه جرش وبأسناد من مديرية الامن العام وقوات الدرك حملة لإزالة اعتداءات على نبع مياه عين الديك في جرش التي تزود محطة مياه عين الديك بالمياه لتأمين عدة مناطق بمياه الشرب في محافظة جرش وسحب عدة خطوط رئيسية لتعبئة صهاريج مخالفة وبيعها، حيث تم إزالة الاعتداءات وضبط صهريج مخالف وتوقيف احد أصحاب الصهاريج وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتحويلها للقضاء .

وبالتفاصيل وبناء على معلومات توفرت تم تنفيذ الحملة بأشراف محافظ جرش صباح يوم الثلاثاء 28/10/2024 في منطقة المعراض مكونة من كوادر سلطة المياه- الرقابة الداخلية ومياه جرش وبإسناد من مديرية الامن العام وتم إزالة المضلات التي تقوم بتعبئة الصهاريج بمياه غير مطابقة للمواصفة قبل معالجتها في المحطة لتزويد المواطنين بها، حيث ان نبع المياه تزود مناطق المعراض ومخيم سوف وعين الديك بالحصص المخصصة من مياه الشرب مما يؤثر على عدم انتظام وصول المياه للمواطنين في هذه المناطق .

وثمنت الوزارة / سلطة المياه مساندة وزارة الداخلية ومتابعة محافظ جرش لكافة الملاحظات الواردة أولا بأول مؤكدة انها ستواصل واجبها تجاه الاخوة المواطنين وصون حقوقهم المائية وفق احكام القانون واثنت على تعاون المواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات التي تعتدي على حصص المواطنين من مياه الشرب .