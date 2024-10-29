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غوتيريش: حظر إسرائيل نشاط الأونروا سيكون له عواقب مدمرة على الفلسطينيين

منذ 8 ثواني
غوتيريش: حظر إسرائيل نشاط الأونروا سيكون له عواقب مدمرة على الفلسطينيين

وطنا اليوم:حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن ‏حظر إسرائيل نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) سيكون له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة على منصة “إكس”: “إذا تم تنفيذ القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي فمن المرجح أن تمنع ⁦ الأونروا⁩من مواصلة عملها الأساسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما سيكون له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين وهو أمر غير مقبول”.
وأضاف “‏أدعو إسرائيل إلى التصرف بما يتفق مع التزاماتها بموجب ميثاق ⁦ الأمم المتحدة⁩والقانون الدولي، ولا يمكن للتشريعات الوطنية أن تغير هذه الالتزامات”.
وأردف: “سأعرض هذه المسألة على الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسأبقي الجمعية على اطلاع دائم بتطورات الوضع”. وأكد أنه “‏لا يوجد بديل للأونروا”.
وأمس، صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي، على مشروع قانون ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة “الأونروا”، يقضي بإلغاء اتفاق من العام 1967 حول أنشطة الوكالة الأممية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويحظر مشروع القانون على ممثلي الحكومة الإسرائيلية إجراء أي اتصال مع الأونروا، ما يعني منع وزارتي الخارجية والداخلية الإسرائيليتين من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الأونروا.
وتأتي هذه التحركات وسط مزاعم إسرائيلية بأن الأونروا تقيم علاقات وثيقة مع حركة حماس – وهي مزاعم ترفضها الوكالة بشدة.


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