الصين تعلن اكتشاف أجهزة تجسس بقاع البحر

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الأمن الوطني الصينية، اليوم الثلاثاء، مصادرة مجموعة من أجهزة التجسس الموزعة على سطح المحيط وفي أعماق البحر، من بينها “منارات” تحت الماء يعتقد أنها موجهة لعبور الغواصات الأجنبية.

وأفادت الوزارة، في مقال عبر حسابها الرسمي على تطبيق التواصل الصيني “وي تشات”، بأن هذه الأجهزة كانت تجمع بيانات حساسة من البيئة البحرية المحلية، مما “يمهد مسبقا لساحة معركة محتملة”، حسب وصفها.

وأضاف البيان أن بعض هذه الأجهزة المائية تعمل بشكل “متخفٍ” كعملاء سريين في البحر، حيث تنجرف مع الأمواج وتقوم بمراقبة مستمرة لحالة المياه الإقليمية الصينية، مرسلة البيانات في الوقت الفعلي.

وأشارت الوزارة إلى أن نوعا آخر من الأجهزة، وهي “منارات” مائية تحت السطح، تقوم بإرشاد الغواصات الأجنبية عن مسارها في المياه الصينية، مما يجعلها أدوات دعم لوجستي فعالة للغواصات المتوغلة.

ولم تكشف وزارة الأمن الوطني الصينية عن مكان العثور على هذه الأجهزة أو كيفية اكتشافها، لكنها أكدت أنها جزء من “أنشطة تجسس بحرية مقلقة”، تستخدم لتغذية عمليات المراقبة والاختراق في المنطقة.

وتأتي هذه الحادثة في خضم تصاعد سباق التسلح بالغواصات بين الصين والولايات المتحدة وحلفائها في المحيط الهادي، حيث يعتقد أن الصين تسعى إلى تطوير جيل جديد من الغواصات النووية القادرة على إطلاق أسلحة نووية بحلول نهاية هذا العقد، مما يزيد من توازن القوى البحرية الإستراتيجي في المنطقة