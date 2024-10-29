أميركا تطرح هدنة في غزة لـ28 يوما وصفقة لإطلاق الأسرى

وطنا اليوم:قال موقع أكسيوس ، إن مدير “سي آي إيه”، وليام بيرنز، ناقش صيغة جديدة لوقف إطلاق النار وتبادل للأسرى مع نظرائه القطريين و”الإسرائيليين”.

وأضاف الموقع الأمريكي، أن الصيغة الجديدة تتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة 28 يوما في قطاع غزة، وإفراج حركة حماس عن حوالي 8 أسرى لديها، وإطلاق دولة الاحتلال سراح العشرات من السجناء الفلسطينيين.

وأشار إلى أن “إسرائيل وافقت على وقف مؤقت لإطلاق النار، لكن حركة حماس تريد وقفا يقود إلى خطوات إسرائيلية لا رجعة فيها”.

وأوضح أن مدير السي آي إيه ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بدأ بالفعل في تطوير فكرة الاتفاق الجزئي في قطاع غزة.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مصدر مسؤول قوله، إن العميد أورين سيتر، نائب اللواء نيتسان ألون، مسؤول التفاوض من قبل جيش الاحتلال، أعلن استقالته من عضوية فريق التفاوض.

وأوضحت أن سيتر كان ضالعا بشكل عميق في بلورة مخطط لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين تبناه الرئيس (الأمريكي جو) بايدن ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأضافت أنه بعد ظهر الاثنين عاد رئيس الموساد ديفيد برنيع من الدوحة، و”يمكن القول إنه حال كانت هناك أي إمكانية لحدوث انطلاقة لما كنا شهدنا هذه الاستقالة الدراماتيكية”.

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، تعليقا على استقالة المسؤول الكبير بفريق التفاوض: كجزء من عمل الفريق، عمل سيتر بلا كلل على تعزيز جهود إعادة الأسرى.

ويشغل العميد أورين سيتر منصب نائب مسؤول ملف المفقودين بالجيش الإسرائيلي الجنرال نيتسان ألون، وهو عضو في فريق التفاوض الإسرائيلي بشأن صفقة التبادل.

وأجرى رئيس الموساد بالدوحة خلال زيارة ليومين مباحثات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المركزية الأمريكية سي آي إيه وليام بيرنز.