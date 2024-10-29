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سقوط مسيرة في عسقلان وأخرى قرب محطة قطارات في نهاريا

منذ 6 ثواني
سقوط مسيرة في عسقلان وأخرى قرب محطة قطارات في نهاريا

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء، بسقوط مسيرة قرب محطة قطارات في نهاريا بالجليل الغربي وأخرى في عسقلان في فلسطين المحتلة.
من جهته قال جيش الاحتلال إنه رصد تسلل مسيرة للأجواء وسقطت في منطقة مفتوحة قرب مدينة عسقلان.
وأِشارت إذاعة جيش الاحتلال، إلى أن المسيرة التي وصلت عسقلان لم تطلق من غزة ويجري فحص إن أطلقت من لبنان أو من الشرق، مؤكدة أن المسيّرة التي وصلت عسقلان انفجرت ولم يعترضها سلاح الجو.
ولاحقا أكدت إذاعة جيش الاحتلال أن المسيّرة التي استهدفت عسقلان أطلقت من العراق.
وكانت أعلنت الجبهة الداخلية إطلاق صفارات الإنذار في نهاريا ومحيطها بالجليل الغربي خشية تسلل مسيرة


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