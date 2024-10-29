الاحتلال يحرق مدرسة الفاخورة بجباليا ويوقع عشرات الشهداء بغزة

وطنا اليوم:ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في لاهيا بشمال قطاع غزة، واستهدف مواقع مختلفة في القطاع بغارات مكثفة.

وتم انتشال جثامين 40 شهيدا إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا من 5 طوابق لعائلة أبو نصر في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة صباح اليوم الثلاثاء.

وقال مصدر إن عشرات المفقودين عالقون تحت أنقاض المبنى.

من جانب آخر، استشهد 7 فلسطينيين بينهم طفل في قصف إسرائيلي جنوبي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة الذي شهد أيضا قصفا لممخيم البريج.

وفي رفح جنوبا، استشهاد ثلاثة فلسطينيين، وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف منطقة خربة العدس، شمال مدينة رفح بقطاع غزة. ونُقل المصابون وجثامين الشهداء إلى مجمع ناصر الطبي، في خان يونس.

وأفاد مصدر بتنفيذ القوات الإسرائيلية غارات على المناطق الشرقية لمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأكد قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بحرق مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) ومنازل عدة في محيط المدرسة غرب مخيم جباليا.

وأحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأونروا بمخيم جباليا، فيما واصلت قصفها الجوي والمدفعي لمناطق مختلفة من الشمال المحاصر وباقي أجزاء قطاع غزة، مما أوقع شهداء وجرحى بلغ عددهم أمس 36 شهيدا.