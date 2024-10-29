عاجل | بالفيديو.. سقوط جسم مجهول يتسبب بانفجار قوي وحرائق في منطقة “بكوريا” بلواء بني كنانة

وطنا اليوم _محمد ملكاوي : أفاد شهود عيان لـ”وطنا اليوم” أن انفجارًا قويًا هزّ منطقة “بكوريا” في لواء بني كنانة فجر اليوم، بعد سقوط جسم مجهول في المنطقة، ما أسفر عن اندلاع حرائق واسعة وانتشار ألسنة اللهب بشكل سريع.

وقال شهود العيان إن الصوت الناتج عن الانفجار كان شديدًا وأيقظ العديد من السكان في المنطقة، مما أدى إلى حالة من الفزع، حيث خرج الأهالي للتحقق من مصدر الانفجار ومحاولة التعامل مع النيران إلى حين وصول فرق الدفاع المدني.

وحاول السكان إخماد النيران بوسائل بسيطة، إلى أن حضرت فرق الدفاع المدني بعد وقت وجيز لتبدأ عملية السيطرة على الحريق.