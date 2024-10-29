جرش تكرم البطاينة 

وطنا اليوم_أقام اللواء المتقاعد الدكتور حمدان الرحيمي مأدبة عشاء تكريما للأمين العام لحزب إرادة معالي نضال البطاينة على جهوده خلال السنوات الماضية في تأسيس حزب حيث إنتشر الحزب في جميع المحافظات خدمة للوطن وكان البطاينة خلال مسيرة الحزب زاهد في القوائم الحزبية وغيرها من المكتسبات لم يبغي إلا رفعة الوطن والمواطن وتطبيق الرؤى الملكية في ذلك قام أجمع الحضور ، حيث قدم البطاينة إستقالته كأمين عام للحزب لظروف شخصية مع التزامه بمواصلة المسيرة وسينتهي بذلك دوره كأمين عام نهاية الشهر الحالي.

وحضر اللقاء كل من العين الباشا محمود الفريحات رئيس هيئة الأركان السابق ومعالي عاطف عضيبات و اللواء المتقاعد د. محمد فرغل بني مصطفى والنائب الأسبق ونائب الأمين العام في إرادة المحامي زيد العتوم ورئيس غرفة تجارة جرش ورئيس مؤسسة الإعمار فيها د. على الدندن العتوم والنواب حمود الزواهرة وطارق بني هاني وقائد الحرس الملكي الأسبق والنائب الأسبق الباشا عقلة الغمار و د. علي قوقزة رئيس بلدية جرش لعدة دورات و د. زياد الربيع الشريك في جامعة جرش و علي الدلكي وسعود القاضي وهيثم الزواهرة وثامر الزواهرة وأحمد البواعنة ومنيزل النعيمي، والمحافظ والنائب الأسبق قاسم بني هاني والنائب محمد هديب.