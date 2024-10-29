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إعلام عبري: سرقة راجمة صواريخ مذخرة لـ “حزب الله” تم الاستيلاء عليها من لبنان

منذ 5 ثواني
إعلام عبري: سرقة راجمة صواريخ مذخرة لـ “حزب الله” تم الاستيلاء عليها من لبنان

وطنا اليوم_أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا عقب سرقة راجمة صواريخ لـ “حزب الله” جرت مصادرتها من لبنان، خلال إرسالها إلى أحد المواقع في الجليل.

وقالت قناة “حدشوت حموت” العبرية إنه “تمت سرقة الراجمة بعد أن عثر الجيش الإسرائيلي عليها وأرسلها لأحد المواقع في الجليل وهي مذخرة بالصواريخ، وخلال عمليات البحث، تم العثور عليها في الطريق حيث كان يقودها شخصان بالقرب من مفترق جولاني غرب طبريا”.

 

وأشارت القناة إلى أن الشرطة الإسرائيلية تلقت بلاغا عن سرقة شاحنة تحمل راجمة صواريخ تابعة لـ “حزب الله” تم الاستيلاء عليها في جنوب لبنان من موقف للسيارات في شمال إسرائيل.

 

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: “تلقت الشرطة الإسرائيلية يوم 28 أكتوبر، شكوى من مسؤولي الجيش الإسرائيلي بشأن سرقة شاحنة تحمل راجمة صواريخ كانت يستخدمها حتى وقت قريب حزب الله في لبنان، بعد أن استولت عليها قوات الجيش الإسرائيلي وخزنتها في مكان مخصص شمال إسرائيل”.


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