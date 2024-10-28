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الحوثيون: نفذنا 3 عمليات عسكرية على 3 سفن في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب

منذ 5 ثواني
الحوثيون: نفذنا 3 عمليات عسكرية على 3 سفن في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب

وطنا اليوم_أعلنت حركة “أنصار الله” اليمنية (الحوثيون) أنها نفذت 3 عمليات عسكرية على 3 سفن في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب.

وأوضحت “القوات المسلحة اليمنية” التابعة للحوثييون أن العمليات العسكرية الثلاث جاءت على النحو الآتي:

– العملية الأولى استهدفت سفينة “SC MONTREAL ” جنوبي البحر العربي بطائرتين مسيرتين .

– العملية الثانية استهدفت سفينة “MAERSK KOWLOON” في البحر العربي بصاروخ مجنح.

– العملية الثالثة استهدفت سفينة “MOTARO” في البحر الأحمر وباب المندب وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية.

وأكد الحوثيون أن “العمليات الثلاث حققت إصابات دقيقة ومباشرة”، مشيرة إلى أن “استهداف السفن الثلاث جاء لانتهاك الشركات المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة”.

وتابعت “القوات المسلحة اليمنية” في بيانها: “نحيي انتصارات المقاومة الإسلامية في لبنان وصمود المقاومة الإسلامية في غزة”، مضيفة: ” مستمرون في فرض الحصار البحري على العدو وتنفيذ عمليات الاستهداف لكافة الأهداف التابعة للعدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة..عملياتنا لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان”.

 

 


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