مدير هيئة النقل البري يؤكد متابعة تطبيقات النقل غير المرخصة

وطنا اليوم:أكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري علاء الشبيلات، إن الهيئة تتابع مع وزارة الاقتصاد الرقمي وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، جميع تطبيقات النقل غير المرخصة، والتي تؤثر سلباً على عمل سيارات التكسي الأصفر.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم الاثنين حركة نقل الركاب في مركز انطلاق ووصول عمان الجديد في مدينة اربد، واطلاعه على حركة نقل الركاب من وإلى المجمع.

وبحسب بيان الهيئة اليوم، التقى الشبيلات خلال جولته عدداً من المشغلين أصحاب شركات النقل التي تعمل على الخط الرئيسي بين إربد وعمان، كما تفقد آلية سير قطع التذاكر للركاب لدى هذه الشركات، وإذا ما كان هناك ملاحظات على هذه الآلية.

كما التقى الشبيلات عددا من العاملين على سيارات التكسي الأصفر؛ الذين طالبوا بضرورة وجود موقف لهم داخل مركز انطلاق ووصول عمان الجديد .

ووعد الشبيلات أنه سيكون هناك تنسيق بين الهيئة ممثلةً بمكتبها في محافظة إربد مع لجان السلامة المرورية في المحافظة، من أجل الترتيب لإمكانية وجود مثل هذه المواقف لأهميتها في عملية تنظيم حركة الركاب وضمان عدم وجود ازدحامات مرورية.

ورافق الشبيلات خلال الجولة، مدير مديرية شؤون المحافظات محمد القريوتي، والمستشار لشؤون المحافظات المهندسة رولا العمري، والتقى موظفي الهيئة في مكتب إربد، واستمع إلى الملاحظات التي تتعلق بخدمة النقل في المحافظة.