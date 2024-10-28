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الاحتلال يغلق المقر الرئيسي لمطار بن غوريون

منذ 4 ثواني
Passengers look at a departure board at Ben Gurion Airport near Tel Aviv, Israel, on October 7, 2023, as flights are canceled because of the Hamas surprise attacks. The conflict sparked major disruption at Tel Aviv airport, with American Airlines, Emirates, Lufthansa and Ryanair among carriers with cancelled flights. (Photo by GIL COHEN-MAGEN / AFP)

وطنا اليوم:أفادت هيئة البث العبرية ، الاثنين، بأن السلطات قررت إغلاق المبنى الرئيسي في مطار “بن غوريون” أمام الرحلات الدولية.
وأوضحت هيئة البث أنه سيتم إغلاق المبنى الرئيسي في المطار بداية من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني حتى نهاية مارس/ آذار المقبل.
وأشارت إلى أن قرار إغلاق المبنى الرئيسي في مطار “بن غوريون” جاء نتيجة تعليق شركات أجنبية رحلاتها على خلفية التصعيد في المنطقة.
يذكر أن عشرات شركات الطيران الدولية كانت قد علقت رحلاتها إلى تل ابيب ، على اثر التصعيد الصهيوني في لبنان وغزة


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