الاحتلال يغلق المقر الرئيسي لمطار بن غوريون

وطنا اليوم:أفادت هيئة البث العبرية ، الاثنين، بأن السلطات قررت إغلاق المبنى الرئيسي في مطار “بن غوريون” أمام الرحلات الدولية.

وأوضحت هيئة البث أنه سيتم إغلاق المبنى الرئيسي في المطار بداية من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني حتى نهاية مارس/ آذار المقبل.

وأشارت إلى أن قرار إغلاق المبنى الرئيسي في مطار “بن غوريون” جاء نتيجة تعليق شركات أجنبية رحلاتها على خلفية التصعيد في المنطقة.

يذكر أن عشرات شركات الطيران الدولية كانت قد علقت رحلاتها إلى تل ابيب ، على اثر التصعيد الصهيوني في لبنان وغزة