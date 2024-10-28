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وزير المهجرين اللبناني: ثلث الشعب أصبحوا نازحين

منذ 7 ثواني
وزير المهجرين اللبناني: ثلث الشعب أصبحوا نازحين

وطنا اليوم:قال وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين، إن مليونا ونصف نازح من الأراضي اللبنانية بما يعادل ثلث اللبنانيين، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان.
وأضاف شرف الدين، مساء الاثنين، أن سوريا استقبلت 160 ألف لبناني تزامنا مع عودة 400 ألف نازح سوري.
وأشار إلى أن 13 ألف لبناني نزحوا إلى العراق، مضيفا أنه جرى تحويل نحو 1000 مدرسة إلى مراكز إيواء.
وأوضح شرف الدين، أن كل مناطق لبنان ومحافظاته استقبلت النازحين من الجنوب اللبناني ما يعني عودة اللحمة الوطنية.
ولفت إلى أن الشعب اللبناني دفع تضحيات كبرى في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وبين شرف الدين، أن الحكومة اللبنانية، اتجهت نحو تشكيل لجنة طوارئ عاجلة، مختصة بكافة شؤون النازحين داخل أو خارج البلاد، بالإضافة إلى التعامل مع تداعيات الحرب الإسرائيلية على لبنان


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