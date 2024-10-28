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كابيتال بنك ينظم على مدار شهر تشرين الأول فعاليات متنوعة لتوعية موظفيه بسرطان الثدي

منذ ساعة واحدة
كابيتال بنك ينظم على مدار شهر تشرين الأول فعاليات متنوعة لتوعية موظفيه بسرطان الثدي

وطنا اليوم:انطلاقاً من التزامه الراسخ بدعم المجتمع ومسؤوليته الاجتماعية، أطلق كابيتال بنك وبالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، سلسلة من المبادرات خلال شهر تشرين الأول، بهدف زيادة وعي موظفيه حول أهمية الكشف المبكر عن المرض.
وتضمنت المبادرات التوعوية التي نظمها البنك؛ “دكان الخير”، والفحوصات المجانية، ولعبة البينجو.
حيث أقام كابيتال بنك “دكان الخير” في مبنى الإدارة الرئيسي، تم فيه عرض مجموعة متنوعة من المنتجات المقدمة من دكان الخير لبيعها، والتبرع بجميع العائدات لدعم مرضى سرطان الثدي، وقد لاقى “دكان الخير” إقبالاً كبيراً من الموظفين الذين أظهروا روحاً تطوعية عالية وحماساً للمشاركة في هذه المبادرة الإنسانية.
على ذات الصعيد، نظم البنك وبالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان فحوصات مجانية لموظفاته للكشف المبكر عن سرطان الثدي، حيث ساهمت هذه المبادرة في تشجيع الموظفات على إجراء الفحوصات الدورية للاطمئنان على صحتهن.
كما نظّم البنك لعبة البينجو للموظفين طوال شهر تشرين الأول، حيث احتوت هذه البطاقات على نصائح وإرشادات لتحفيزهم على اتباع نمط حياة صحي أكثر. بهدف تحفيزهم على اتباع نمط حياة صحي وممارسة الرياضة والتوعية بأهمية الوقاية من الأمراض.
وفي تعليقها على هذه المبادرات، قالت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في مجموعة كابيتال بنك، تولين بارطو: “نؤمن في كابيتال بنك بأهمية المشاركة الفعّالة في التوعية بسرطان الثدي ودعم جهود مكافحة هذا المرض. كما نحرص على توفير بيئة عمل صحية لموظفينا وتشجيعهم على اتباع نمط حياة صحي للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.”


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