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مياه اليرموك: لا قراءات تقديرية بعد التحول إلى الفواتير الشهرية

منذ 6 ثواني
مياه اليرموك: لا قراءات تقديرية بعد التحول إلى الفواتير الشهرية

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي لشركة مياه اليرموك معتز عبيدات، إن موضوع تقدير قراءة العدادات الذي أعقب التحول من الفاتورة الربعية إلى الشهرية قبل عام توقف، ولن يكون هناك قراءات تقديرية نهائيا.
وأشار عبيدات إلى أن الشركة تتعامل مع القراءات التقديرية السابقة ومعالجتها اعتماداً على آخر قراءة حقيقية للعداد، لافتا إلى أن دفع المشترك مبلغ 6 دنانير للاعتراض على قيم الفواتير يأتي ضمن تعليمات وزارة المياه والري، ويُحسب من ضمن قيمة الفاتورة المطلوبة من المواطن، لكن لا بد منه لاستكمال الإجراءات.
وأضاف أن الشركة تعدل القراءات أحياناً إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة المواطنين لمكاتبها، مشيرا إلى أن جميع القراءات التي ظهرت فيها بعض المشاكل مخصص لها فريق عمل يعمل بشكل مكثف على معالجتها بعدالة وشفافية ودون أن يُظلم أحد.
وأوضح عبيدات أن ارتفاع قيمة الفاتورة الشهرية مرده أن هذه أثمان مياه جرى احتسابها سابقا تقديريا نظرا لنقص الكوادر آنذاك في الشركة، وكانت أقل من الاستهلاك الحقيقي عن شهر أو شهرين، ولكن عند إحضار القراءة الحقيقية التي تبين كمية الاستهلاك الحقيقي كاملا تم معالجتها وتقسيم قيمتها على كل الأشهر التي كانت فيها القراءة مقدرة، مبينا ان هذه الكمية استهلكها المواطن من خلال العداد وبالتالي لا بد من فوترتها وتقسيمها على اشهر التقدير.
جاء ذلك رداً على شكاوى مواطنين من مناطق متفرقة في محافظة إربد من ارتفاع قيم فواتير المياه الشهرية بسبب تعمد إجراء قراءات تقديرية للعدادات.


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