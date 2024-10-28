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نتنياهو: إذا سقطت “إسرائيل” سيسقط العالم بأسره

منذ 6 ثواني
نتنياهو: إذا سقطت “إسرائيل” سيسقط العالم بأسره

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إيران تسعى لتطوير قنابل نووية هدفها تدمير إسرائيل وتمتلك صواريخ عابرة للقارات، وأن هدفهم هو جعلها تدفع الثمن مع منعها من التحول إلى دولة نووية.
وجاءت تصريحات نتنياهو خلال حفل وضع حجر الأساس لنصب تذكاري للإسرائيليين الذين قتلوا في عملية طوفان الأقصى، في البرلمان أثناء افتتاح دورته الشتوية في القدس، اليوم.

وفيما يلي أبرز ما ورد في تصريحات نتنياهو:

نحن أمام تحد مختلف يهددنا ويهدد الشرق الأوسط والعالم أجمع.
إيران تسعى لتطوير قنابل نووية هدفها تدميرنا وتملك صواريخ بعيدة المدى عابرة للقارات.
إيران تزود وكلاءها بأسلحة قاتلة ونحن نقف عائقا أمامها ونفشل مخططاتها الشريرة.
ضربنا مصانع كبرى في إيران وأشكر حلفاءنا وعلى رأسهم الولايات المتحدة على التعاون المستمر.
ضربنا المنظومات الدفاعية الإيرانية والصواريخ التي توجهها إيران باتجاهنا.
نريد أن تدفع إيران الثمن وأن نمنعها من التحول إلى دولة نووية.
هاجمنا إيران بشكل واسع وأذرعها في المنطقة فقدت قدرة كبيرة في الدفاع عنها.
إستراتيجيتنا طويلة المدى وأرجو تحقيقها بأقرب وقت وهي تدمير محور الشر وقطع أذرعه في الشمال والجنوب.
إذا سقطت إسرائيل سقط العالم كله ونحن لن نخسر وسننتصر للبشرية جمعاء.
لقد وقفنا على أرجلنا ووجهنا لأعدائنا حربا لا هوادة فيها تغير وجه الشرق الأوسط.
لم نعد جميع الرهائن لكننا سنعيد الأحياء منهم والأموات.
صفينا المسؤولين عن مهاجمتنا في 7 أكتوبر/تشرين الأول ودمرنا البنى التحتية لحماس.
في اليوم التالي لن تحكم حماس في غزة ولن ينتشر حزب لله على حدودنا الشمالية.
العرب كانوا يريدون في السابق تدميرنا لكننا أبرمنا سلاما مع مصر والأردن ومؤخرا مع 4 دول عربية.
أعمل على مواصلة إبرام اتفاقيات سلام مع دول عربية إضافية في إطار اتفاقات أبراهام.


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