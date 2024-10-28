مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي المعايطة والهبارنة والدوايمة

وطنا اليوم_عمان 28 تشرين الأول 2024-* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشيرة المعايطة بوفاة الحاجة جواهر ذياب المعايطة، والدة وزير الإعلام الأسبق، رئيس مجلس إدارة صحيفة الرأي سميح المعايطة، وإلى عشيرة الهبارنة/ الدعجة، بوفاة الحاجة رباح حمدالله الهبارنة، شقيقة العقيد المتقاعد جضعان الهبارنة، وإلى عشيرة الدوايمة بوفاة الحاجة ثريا عبدالرحمن الجواوده، ارملة المرحوم عبدالكريم أحمد عبد الدين الدوايمة.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيوت عزاء المرحومين في محافظتي الزرقاء والعاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهم، وعموم عشائر المعايطة والهبارنة والدوايمة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.