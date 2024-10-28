نتائج نوعية لأعمال شركة مناجم الفوسفات الأردنية مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2024

وطنا اليوم_

الفوسفات: 490.378 مليون دينار إجمالي الأرباح قبل الضريبة مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي

الفوسفات: 316.615 مليون دينار صافي أرباح الشركة بعد الضريبة مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي

الفوسفات: زيادة أرباح الربع الثالث من العام الحالي 4% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

عمان

حققت شركة مناجم الفوسفات الأردنية مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2024 أرباحًا إجمالية قبل الضريبة بلغت 490.378 مليون دينار، وأرباحًا صافية بعد الضريبة بلغت 316.615 مليون دينار.

كما حققت الشركة خلال الربع الثالث من العام الحالي أرباحًا إجمالية قبل الضريبة بلغت 181.902 مليون دينار، وأرباحًا صافية بعد الضريبة بلغت 114.740 مليون دينار، وبزيادة تقارب 4% مقارنة مع الربع الثالث للعام الماضي 2023.

وأظهرت البيانات الموحدة أن صافي مبيعات المجموعة بلغت مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي 857.845 مليون دينار.

كما أظهرت بيانات الشركة، أنه وبالرغم من الانخفاض الملموس في أسعار منتجات الأسمدة عالميًّا، مصحوبًا بارتفاع ملحوظ في نفقات التأمين والشحن البحري خلال هذه المدة، ومع ذلك استطاعت الشركة تحقيق عوائد مجزية على رأس المال، حيث بلغ نصيب السهم من الأرباح الصافية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي ما يزيد على 127% من القيمة الاسمية للسهم.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة مؤشرات إيجابية، في إنتاج كميات الفوسفات وتصديرها وحامض الفوسفوريك، والأسمدة الفوسفاتية؛ مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بنفس المدة من العام الماضي؛ ما يؤكد واقعية الخطط التي وضعتها الشركة وقدرتها على تنفيذها بكفاءة واقتدار.

ويذكر أن شركة مناجم الفوسفات الأردنية تقوم حاليًّا بتنفيذ أعمال توسعة لإنتاج حامض الفوسفوريك في المجمع الصناعي التابع للشركة في العقبة، وكذلك إنشاء وحدة حامض كبريتيك جديدة في مصانع الشركة الهندية الأردنية للكيماويات، مع توسعة إنتاج مصانع حامض الفوسفوريك.