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الملك : التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة يتطلب جهدا دوليا فاعلا

منذ ساعة واحدة
الملك : التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة يتطلب جهدا دوليا فاعلا

وطنا اليوم:أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته أن التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة يتطلب جهدا دوليا فاعلا لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان.
وجدد جلالة الملك خلال الاتصال، اليوم الاثنين، التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لمنع انزلاق الإقليم نحو حرب شاملة.
وأكد جلالته أهمية تعزيز الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات دون عوائق للحد من الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أهالي القطاع.
وشدد جلالة الملك على ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
وبحث الاتصال الشراكة بين الأردن والناتو، وسبل تعزيز التعاون بينهما.


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