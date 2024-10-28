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جوني ديب يسامح آمبر هيرد: لا أحمل ضغينة تجاه أحد

منذ 4 ثواني
جوني ديب يسامح آمبر هيرد: لا أحمل ضغينة تجاه أحد

وطنا اليوم:وسط استقبال دافئ وحفاوة جماهيرية، وصل النجم العالمي جوني ديب إلى ميلانو، حيث أحاطه محبوه بحب واهتمام كبيرين.
تأتي هذه الزيارة ضمن مسيرته الفنية المتجددة، بعد فترة عصيبة أعقبت انتصاره في قضية التشهير ضد زوجته السابقة آمبر هيرد في عام 2022.
ظهر ديب، البالغ 61 عامًا، بروح مرحة ومتحفزة، والتقط الصور ووقع التذكارات لجمهوره قبل انتقاله إلى مقابلة تلفزيونية.
ويأتي ظهوره بعد غياب ملحوظ، تزامنًا مع تكريمه مؤخرًا بجائزة الإنجاز مدى الحياة في مهرجان روما السينمائي، تقديرًا لمسيرة امتدت خمسة عقود.
وفي تصريحاته الأخيرة، أكد ديب أنه لا يحمل أي ضغينة رغم تجربة الطلاق الصعبة مع آمبر هيرد، مشيرًا إلى رغبته في تجنب عبء المشاعر السلبية.
وأوضح في حديثه مع هوليوود ريبورتر: “أتذكر كل شيء – المقالات السلبية والجمهور الذي كان ضدي. بعضها لم يكن لطيفًا، بعضها كان مضحكًا، وبعضها جنونيًا، لكنها تجربة تعلمت منها”.
وأضاف ديب أن التحديات التي واجهها زادته حكمة وأسهمت في إعادة بناء مسيرته، مشددًا على أهمية التعلم من الماضي والاستمرار في التقدم للأمام


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