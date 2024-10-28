أرقام الموت تتزايد في غزة.. حصيلة جديدة للحرب الإسرائيلية على القطاع

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43,020، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 101,110 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 96 مواطنا، وإصابة 277 آخرين، خلال الساعات الـ48 ساعة الماضية.