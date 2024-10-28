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أرقام الموت تتزايد في غزة.. حصيلة جديدة للحرب الإسرائيلية على القطاع

منذ 4 ثواني
CORRECTION / Palestinians inspect the damage after an Israeli airstrike the previous night in Beit Lahia, in the northern Gaza Strip on October 20, 2024, amid the ongoing conflict between Israel and the Palestinian Hamas militant group. (Photo by Islam AHMED / AFP) / "The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by Islam AHMED has been modified in AFP systems in the following manner: [October 20] instead of [October 19]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require." (Photo by ISLAM AHMED/AFP via Getty Images)

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43,020، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وقالت الوزارة إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 101,110 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 96 مواطنا، وإصابة 277 آخرين، خلال الساعات الـ48 ساعة الماضية.


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