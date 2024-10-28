حسان مهنئا الفايز بالثقة الملكية: معنيون ببناء شراكة حقيقية مع مجلس الأعيان

وطنا اليوم:قدم رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان التهنئة والتبريك لرئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ، على الثقة الملكية السامية بتعيينه رئيساً لمجلس الأعيان ، وذلك خلال زيارته اليوم للفايز في مكتبه بدار مجلس الاعيان .

واكد الفايز اهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الحكومة ومجلسي الاعيان والنواب لترجمة توجيهات وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني المتعلقة بعملية الاصلاح الشاملة بابعادها السياسية والاقتصادية والادارية .

وقال رئيس مجلس الاعيان ، ان المجلس سيسعى الى شراكة حقيقية مع الحكومة وفق ما رسمه الدستور ، لتعظيم الانجازات وبما يخدم مصالح الوطن العليا ويلبي طموحات جلالة الملك ورؤية جلالته لمستقبل الاردن القوي المنيع .

من جانبه قال رئيس الوزراء ان الحكومة معنية ببناء شراكة حقيقية مع مجلس الأعيان بما يعزز مسيرة الوطن، مؤكدا ان الحكومة ستقدم كل تعاون ممكن ليبقى الاردن وطناً أمناً ومستقراً ، وقادر على مواجهة التحديات الاقتصادية وما يجري حوله من تداعيات .