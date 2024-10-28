بيان عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينذر سكان صور بالإخلاء الفوري

وطنا اليوم:دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان عدد من أحياء مدينة صور جنوبي لبنان لإخلائها بشكل فوري.

وقال في بيان الإخلاء: “بيان عاجل إلى المتواجدين في المباني بين الشوارع التالية، دكتور علي الخليل، حيرام، محمد الزيات، نبيه بري، نشاطات حزب الله تجبر الجيش الإسرائيلي على العمل ضده”.

وأضاف: “الجيش الإسرائيلي لا ينوي المساس بكم، عليكم الابتعاد فورا إلى خارج المنطقة المحددة بالأحمر والتوجه إلى شمال نهر الأولي”.

وصباح اليوم، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن اعتداءات إسرائيلية استمرت على قرى قضاءي صور وبنت جبيل منذ الليلة الماضية حتى صباح اليوم الاثنين، فقد أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على صور في جنوب لبنان مما أسفر عن مقتل 18 شخصا وإصابة نحو 30 آخرين.