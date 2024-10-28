10 مليون دينار لتأهيل أنظمة مياه دير علا والكرامة

وطنا اليوم:وقعت اليوم الاثنين في وزارة المياه والري اتفاقية تنفيذ الحزمة الخامسة من مشروع تأهيل أنظمة مياه دير علا والكرامة في محافظة البلقاء بقيمة 10,6 مليون دولار من 7 حزم بقيمة اجمالية 97 مليون دولار ، وقعها وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود مع المهندس مازن حسين عطية (شركة حسين عطية للمقاولات) بحضور مديرة مكتب المياه والبيئة في الوكالة الامريكية لورا غونزاليس وممثلي مكتب المياه والبيئة وممثلة بنك الاستثمار الأوروبي سعاد فارسي وامين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري وعدد من المعنيين بموجب قرض من بنك الاستثمار الأوروبي EIB بنسبة 80% و20% مقدمة للدراسات والاشراف ممولة بمنحة من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID والهادف الى تحسين التزويد المائي في مناطق الكرامة وظهرة الرمل في لوائي دير علا والكرامة ، تنفيذا لاستراتيجية قطاع المياه 2023-2040 وخطة التحديث الاقتصادي الحكومية وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص المحلي في تنفيذ مشاريع البنى التحتية التي تنعكس على تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين .

وبين وزير المياه والري ان الوزارة / سلطة المياه تركز جهودها على الاسراع بتنفيذ شبكات مياه جديدة لمواجهة التحديات الكبيرة المتمثلة بتزايد حدة الطلب ومعالجة البؤر التي شهدت اختلالات خلال الاوقات الماضية مبينة ان تنفيذ هذا المشروع سيعمل على رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في هذه المناطق، من خلال التحول الى الضخ الانسيابي الطبيعي مما يطيل عمر الشبكات ويرفع كفاءة وعدالة التزويد المائي .

وأكد المهندس رائد أبو السعود ان وزارة المياه والري/ سلطة المياه تواصل جهودها للعمل على تجاوز الاثار الناجمة عن زيادة الطلب على المياه الذي تشهده جميع مناطق المملكة وتتابع انجاز المشاريع التي ينفذها القطاع الخاص المحلي من قبل الجهات الاشرافية لديها وفق الانظمة الحديثة وبأعلى مستويات الجودة وبموجب احكام العقود المبرمة في المواعيد المحددة.

وقد تم المباشرة بتنفيذ خمس حزم ضمن المشروع تتضمن شبكات وخزانات ومحطات ضخ وحفر الابار في مناطق دير علا والكرامة باستثناء الحزمة الخامسة مدار البحث، إضافة الى حزمة خاصة لتأهيل محطة تحلية مياه ابار أبو الزيغان يتوقع المباشرة بتنفيذها خلال الربع الأول من العام القادم 2025.

وتتضمن الحزمة الخامسة إقامة وانشاء 4 خزانات هي خزان ظهرة الرمل بسعة 1500 متر مكعب وخزان الكرامة العلوي بسعة 500 متر مكعب وخزان الكرامة الأوسط بسعة 1500 متر مكعب وخزان الكرامة الأدنى بسعة 1500 متر مكعب ، إضافة الى شبكات مياه بأطوال 100 كيلو متر منها 5 كيلو متر دكتايل و95 كيلو متر بولي ايثلين ونظام سكادا ونظام كلورة وتنفيذ 355 وصلة منزلية ، لتحسين التزويد المائي وخفض الفاقد المائي و توفير نفس الكميات للمواطنين لأغراض الشرب وتقليل الكلف التشغيلية بما يضمن تطوير وتحسين وتنفيذ شبكات مياه جديدة لخدمة المواطنين بالمياه في مناطق الكرامة وظهرة الرمل .

وثمن الوزير دعم الاصدقاء في الاتحاد الأوروبي خاصة من خلال بنك الاستثمار الأوروبي EIB والوكالة الامريكية للتنمية USAIDعلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي لمواجهة مختلف التحديات المائية التي يواجهها قطاع المياه في ظل تزايد الطلب.

وعبرت ممثلة بنك الاستثمار الأوروبي EIB ومديرة مكتب المياه والبيئة في الوكالة الامريكية عن ارتياحهم للتعاون البناء والمثمر والمستمر مع قطاع المياه.