إطلاق النظام الوطني لإدارة معلومات الأمن الغذائي في الأردن‏

وطنا اليوم:أطلق مجلس الأمن الغذائي رسميا نظاما وطنيا لإدارة معلومات الأمن الغذائي في الأردن بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة وبرنامج الأغذية العالمي بهدف تعزيز القدرات الوطنية لمراقبة تقدم الأهداف المتعلقة بالأمن الغذائي وأهداف التنمية المستدامة وتوجيه عملية اتخاذ القرار فيما يتعلق بالأمن الغذائي في الأردن.

وقال وزير الزراعة رئيس مجلس الأمن الغذائي المهندس خالد الحنيفات إن نظام إدارة معلومات الأمن الغذائي سيعمل كمنصّة وطنية لرصد وتحليل حالة الأمن الغذائي في الأردن، واصدار التقارير الخاصة به، إَضافة إلى ربط هذا النظام بدائرة الإحصاءات العامة، والوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة.

وأضاف الحنيفات أن نظام إدارة معلومات الأمن الغذائي سيعمل على التنسيق مع مختلف المنصّات الوطنية والدولية، ورصد مؤشرات الأداء الرئيسية بما يتواءم مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وأهداف التنمية المستدامة، وتوحيد آلية جمع البيانات.

كما سيُوفّرالنظام تقارير دورية عن حالة الأمن الغذائي، ومبادرات التدخل القطاعية، والتقدُّم المُحرز على صعيد تنفيذ خطة العمل الخاصة بالأمن الغذائي.

من جانبه، بين المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات أن التحديات الإقليمية والمناخية والاقتصادية، وجب التصدي لھا، من خلال تعزيز حوكمة القرارات والاستفادة من ثورات التكنولوجيا والبيانات، لتمكين أصحاب القرار والباحثين والإعلاميين من الاطلاع على واقع الأمن الغذائي في المملكة، من مختلف الجوانب الاقتصادية والزراعية والتغذوية، من خلال منصة شاملة وموثوقة تناسب احتياجاتهم وتلبي تطلعاتهم بمزيد من التحليل واتخاذ القرارات ورسم السياسات.