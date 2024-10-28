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مجلس أمناء صندوق حياة للتعليم يعقد اجتماعه التأسيسي الأول

منذ 16 ثانية
مجلس أمناء صندوق حياة للتعليم يعقد اجتماعه التأسيسي الأول

وطنا اليوم – بحضور رئيس الهيئة الإدارية لصندوق حياة للتعليم المهندس موسى الساكت وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق، عُقد في مقر الصندوق بعمان الاجتماع الأول لمجلس أمناء صندوق حياة للتعليم، وتم مناقشة عدد من البنود المدرجه على جدول الأعمال والتي تتعلق بأهداف والأولويات التي يسعى الصندوق لتحقيقها من خلال النُخبة المُتميزة من القيادات التعليمية التي شكلت مجلس الأمناء للصندوق ، وتم انتخاب الدكتور اخليف الطراونة رئيساً للمجلس والدكتور وهيب كراجة أميناً للسر وعضوية كل من الدكتور علاء الحلحلولي رئيس الجامعة الأردنية الالمانية والعين الدكتوره محاسن الجاغوب والدكتور فراس الهناندة رئيس جامعة عجلون والدكتور ماهر سليم رئيس عدد من الجامعات الأردنية سابقاً والدكتور مهند النسور رئيس الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعيّة- اياف والدكتوره غيداء أبو رمان عميد كلية الزرقاء والدكتوره إيمان البشيتي نائب رئيس جامعة جدارا.
ويهدف المجلس إلى تطوير العمل في صندوق حياة للتعليم للوصول إلى أفضل المخرجات المتاحة من حيث نوعية الطلبة ونوعية البرامج المقدمة، والاستفادة من خبرات أعضائه في مختلف المجالات التعليمية والمهنية.


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