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إيران: سنستخدم كل الإمكانيات المتاحة للرد على هجوم إسرائيل

منذ 14 ثانية
An Iron Dome launcher fires an interceptor rocket near the southern city of Ashdod March 11, 2012. Israeli aircraft on Sunday killed two Palestinians, one of them a 12-year-old boy, medical sources in Gaza said, as cross border violence continued for a third day with militants firing rockets into the Jewish state. Israeli military said more than 90 rockets had been fired at its territory since Friday, including 25 longer-range Grad rockets which Israel's "Iron Dome" anti-rocket defence system shot down. REUTERS/Baz Ratner (ISRAEL - Tags: POLITICS MILITARY CIVIL UNREST)

وطنا اليوم:جددت إيران -اليوم الاثنين- تأكيدها على استخدام كل الإمكانيات المتاحة للرد على الهجوم الصاروخي الذي شنته عليها إسرائيل يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي -اليوم- إن طهران ستستخدم كل الأدوات المتاحة للرد على الهجوم الذي شنته إسرائيل عليها السبت الماضي، وفق ما نقلته رويترز.
وأمس الأحد، أبلغت إيران الأمم المتحدة احتفاظها بحق الرد على “العدوان الإجرامي الإسرائيلي”، في ظل تأكيدات إيرانية مستمرة في هذا الصدد.
وأوضحت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي أبلغ ذلك للأمين العام للأمم المتحدة، ودعا في رسالة وجهها له إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان “سنرد بالشكل المناسب على اعتداء الكيان الصهيوني على أراضينا”، في ظل تحذيرات أميركية لإيران من “خطأ الرد واتخاذ أي خطوة انتقامية”.
من جهته، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن “هجوم النظام الصهيوني على بلادنا تحوّل إلى هزيمة أخرى لهذا الكيان”، مؤكدا أن الرد عليه “سيكون حتميا، فبلادنا تعتبر نفسها صاحبة حق الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة”.
وفجر السبت الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي شن هجوم بمقاتلات حربية على إيران، التي قالت بدورها إنها “تصدت بنجاح لمحاولات الكيان الصهيوني مهاجمة بعض النقاط في طهران والبلاد”، وأسفر الهجوم عن مقتل 4 جنود ومدني واحد، حسب بيانات رسمية.
وجاء ذلك بعد ترقب إيران الهجوم الإسرائيلي، في أعقاب شنها هجوما على إسرائيل قبل أكثر من أسبوعين، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية بطهران أواخر يوليو/تموز الماضي، وإعلان تل أبيب اغتيالها الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في ضاحية بيروت الجنوبية أواخر سبتمبر/أيلول الماضي.


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