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إصابة 21 شخصا بحادث تدهور باص نقل طلاب بإربد

منذ 5 ثواني
إصابة 21 شخصا بحادث تدهور باص نقل طلاب بإربد

وطنا اليوم:تعاملت فرق الإسعاف والإنقاذ في مديرية دفاع مدني غرب إربد صباح الإثنين مع حادث تدهور باص نقل طلاب في منطقة دير أبي سعيد، غرب مدينة إربد.
وأوضح مدير مستشفى الأميرة راية الحكومي، الدكتور محمد أبو حلاوة، أن طوارئ المستشفى استقبلت 21 إصابة، من بينهم سائق الباص.
وأضاف أبو حلاوة في تصريح أن معظم الإصابات غادرت المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم، في حين لا يزال عدد من الطلاب تحت الرعاية الطبية، مؤكداً أن جميع الإصابات وُصفت بأنها حسنة


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