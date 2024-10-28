حسان يوجه بتنفيذ حملة لإزالة الملوثات بسيل الزرقاء

وطنا اليوم:زار رئيس الوزراء جعفر حسان، الاثنين، لواء الرصيفة وتفقد عددا من المرافق فيه ضمن جولاته الأسبوعية.

وخلال جولته في الرصيفة وجه حسان بتنفيذ حملة بيئية شاملة لإزالة الملوثات ومكافحة ناقلات الأمراض في سيل الزرقاء

وتفقد حسان تجمعا للمدارس في الرصيفة، والتقى معلمين وطلبة في مدرستيّ أسيد بن حضير الثانوية للبنين وخديجة بنت خويلد الثانوية للبنات، ووجه بإجراء أعمال صيانة ضرورية لهما والوقوف على احتياجات المدارس الأخرى ضمن التجمع.

وكان رئيس الوزراء قد زار محافظة الكرك، وعقد فيها أولى جلسات رئاسة الوزراء وأكد خلالها أنَّ الحكومة حدَّدت عدداً من المشاريع المتأخِّرة والضَّروريَّة والقرارات التي يجب أن تُتخذ؛ للتسريع في إنجازها.

واستهل رئيس الوزراء خلال زيارته لمحافظة الكرك، زيارة مدينة الحسين بن عبدالله الثَّاني الصِّناعيَّة، ولقاء عدد من المستثمرين في المدينة.

وأكَّد رئيس الوزراء مواصلته زياراته الميدانيَّة وجولاته الأسبوعيَّة، وكذلك الوزراء، مشدِّداً على أنَّ “هذا ليس أمراً استثنائيَّاً، بل واجب طبيعي لكل مسؤول”.