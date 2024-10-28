الصفدي: لا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي أمام التصرفات الإسرائيلية

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية أيمن الصفدي إن إفلات إسرائيل من العقاب مكّنها من مواصلة خروقاتها.

وقال الصفدي، إن “إسرائيل تمكنت من مواصلة خروقاتها للقوانين الدولية نتيجة إفلاتها المتكرر من العقاب”، مشددًا على أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن التصعيد الخطير الذي يهدد بجر المنطقة بأسرها نحو الهاوية.

حديث الصفدي جاء خلال ترأسه إلى جانب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في إنطلاق أعمال المنتدى الإقليمي التاسع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط.

وقال إن الاعتداءات المتزايدة في المنطقة تزعزع أسس السلام وتدفع باتجاه اندلاع حرب إقليمية شاملة.

وأضاف الصفدي، أن هذه التطورات تمثل تهديدًا كبيرًا للاستقرار الإقليمي، داعيًا المجتمع الدولي للتحرك الجاد لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق الفلسطينيين، وإعادة إطلاق عملية السلام بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار.

وأشار إلى حديث وزير الداخلية الإسرائيلي وسعي بلاده لإنشاء “إسرائيل الكبرى”، مؤكدًا أن الأردن لن يبقى مكتوف الأيدي، وأنه سيتم العمل بكل قوة لوقف “التصرفات الإسرائيلية المُضِّرَّة بحقوق الإنسان”.

وشدد الصفدي على أن إسرائيل لا تريد حل الدولتين، وتريد إبعاد الفلسطينيين عن أراضيهم.