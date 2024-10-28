التربية تمنح فرصة أخيرة للتسجيل في تكميلية التوجيهي

وطنا اليوم:قررت وزارة التربية والتعليم منح فرصة أخيرة للتسجيل في الامتحان التكميلي لعام 2024 للطلبة الراغبين في التقدم للامتحان ولم يتمكنوا من التسجيل في الموعد المحدد.

وجاء في اعلان الوزارة أنه يمكن التسجيل للراغبين في تقديم الامتحان التكميلي لمدة ثلاثة أيام بدءًا من صباح يوم غد الثلاثاء الموافق 29/10/2024 وحتى مساء يوم الخميس المقبل الموافق 31/10/2024.