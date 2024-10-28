تزويد منطقة القويرة الصناعية بالغاز الطبيعي لتخفيف كلف الإنتاج وجذب الاستثمارات

وطنا اليوم:وقعت شركة تطوير العقبة اتفاقية مع شركة غاز مصر لتزويد منطقة القويرة الصناعية بالغاز الطبيعي عبر إنشاء شبكة أنابيب وبنى تحتية حديثة وأنظمة سلامة متطورة.

ويهدف المشروع إلى تزويد الصناعات الثقيلة والمتوسطة في المنطقة بطاقة نظيفة وبكلفة أقل، بما يسهم في خفض كلف الإنتاج بنسبة تصل إلى 60% مقارنة بالوقود التقليدي، وجعل المنطقة بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي وداعمة للقدرة التنافسية للصناعات الأردنية.

ويشمل المشروع، الذي يتوقع الانتهاء من تنفيذه خلال 11 شهراً، إنشاء شبكة قادرة على ضخ 30 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي في الساعة، قابلة للتوسعة إلى 90 ألف متر مكعب في المستقبل.

فيما تبلغ المساحة التي تغطيها الشبكة في المرحلة الأولى حوالي 1800 دونم، مما يسهم في توفير بيئة آمنة وصديقة للبيئة عبر خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل أعمال الصيانة.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية فإن المشروع يأتي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن لتعزيز البنية التحتية للطاقة، حيث سيساهم تزويد المنطقة الصناعية بالغاز في تخفيف عبء فاتورة الطاقة على القطاع الصناعي. ويعتبر هذا المشروع الأول من نوعه في الأردن لتزويد مدينة صناعية بالغاز الطبيعي، مما يعزز جاذبية القويرة الصناعية للاستثمارات الأجنبية.

وجاء توقيع الاتفاقية برعاية وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، حيث وقع الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، حسين الصفدي، ورئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر، المهندس وائل أحمد جويد، الاتفاقية لتأسيس شبكة الغاز والبنية التحتية ومبنى تحكم وتشغيل مجهز بأنظمة أمان.