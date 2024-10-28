القبض على 4 أشخاص تعاملوا مع عصابات إقليمية لتهريب المخدرات والسلاح

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع 12 قضية نوعية وحملات

وأكّد أنّ أبرز تلك القضايا كانت في محافظة الطفيلة، حيث جرى جمع المعلومات حول أربعة أشخاص بعد ورود معلومات ومؤشرات عن ارتباطهم بعصابات إقليمية لتهريب المخدرات والسلاح ، وبعد التأكد من المعلومات كافةّ ومكان وجودهم في منطقة جبلية خالية من السكان إذ جرت مداهمتهم وأُلقي القبض عليهم وضبط بحوزتهم على 12.5 كغم من مادة الهيروين المخدرة و 109 أسلحة نارية وكمية كبيرة من مخازن السلاح وما زال التحقيق جارياً في القضية

وأضاف أنه خلال تلك القضايا نفّذت عدة حملات أمنيّة لملاحقة وضبط المطلوبين والمروجين وتجّار المخدرات كان أولها في محافظة إربد حيث أفضت الحملة لإلقاء القبض على تسعة منهم وضبط بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة .

وفي محافطة عجلون نفذت كذلك حملة أمنيّة خاصة أُلقي القبض خلالها على أربعة أشخاص أحدهم مصنف بالخطر والمسلح وضبط بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة.

كما ونفذت حملة أمنية في محافظة المفرق ومناطق البادية الشمالية وأُلقي القبض خلالها على سبعة مطلوبين ومروجين وتجار للمخدرات وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة ومركبتان مطلوبتان إحداهما مسروقة .

وفي غرب البلقاء نفذت كذلك حملة أمنية على مروجين وتجار للمخدرات وأُلقي القبض خلالها على ثلاثة أشخاص وضبط بحوزتهم كميات من المواد المخدرة .

وفي محافظة العاصمة تم التعامل مع ثلاث قضايا نوعية أُلقي القبض في الأولى على خمسة أشخاص من مروجي وتجار المخدرات وضبط بحوزتهم 2 كغم من مادة الكريستال القاتلة ، فيما دوهم شخصان من المروجين كذلك في العاصمة وأُلقي القبض عليهما وضبط بحوزتهما على 7 كفوف حشيش و3 آلاف حبة مخدرة ، فيما ضبطت 10 كفوف حشيش و 3500 حبة مخدرة بحوزة مروجَين بعد مداهمة منزل استخدماه لتخزين وبيع المواد المخدرة .

وفي محافظة مادبا أُلقي القبض على ثلاثة أشخاص، اثنين منهم من جنسية عربية بعد ورود معلومات حول تجهيزهم لكمية من الحشيش المخدرة تمهيداً لتهريبها لخارج المملكة عبر أحد المعابر الحدودية وضبط بحوزتهم على 30 كفاً من مادة الحشيش المخدرة، وفي محافظة العقبة أُلقي القبض على شخصين يقومان بنقل المواد المخدرة للعاصمة من أجل توزيعها على المروجين وضبط بحوزتهما 6 كفوف حشيش.

كما وتم التعامل مع قضيتين في البادية الشمالية أُلقي القبض في الأولى على تاجر للمخدرات وضُبط بحوزته 18 كف حشيش وسلاحان ناريان ، فيما أُلقي القبض في الثانية على مروج للمخدرات وبحوزته نصف كغم من مادة الهيروين .