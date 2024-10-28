تعديل دوام مدارس الاردن اعتباراً من الاحد المقبل

وطنا اليوم:قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور عاصم العمري إن المدارس الحكومية ستبدأ الأحد المقبل 3 تشرين الثاني بتطبق قرار الوزارة القاضي بتعديل مواعيد الدوام المدرسي، على أن يستمر العمل به حتى بداية شهر رمضان المبارك المقبل.

وبين العمري أن المدارس الحكومية كافة هي المعنية بتطبيق القرار، أما بالنسبة للمدارس الخاصة فهي ليست ملزمة بتطبيقه .