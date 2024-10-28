الخارجية: إجلاء 10 مواطنين أردنيين من لبنان

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الأحد، إجلاء 10 مواطنين أردنيين من لبنان، على متن طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، واللتي حملت مواد غذائية وإغاثية وأدوية ومستلزمات طبية.

وأضافت الوزارة أن عدد طائرات المساعدات الأردنية المقدمة إلى الشعب اللبناني الشقيق وصل إلى 14 طائرة، حيث وصلت طائرتين عسكريتين إلى مطار رفيق الحريري الدولي الأحد.

وأشار الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إلى أن عدد طائرات الإجلاء للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان بلغت 7 طائرات، مبيناً أن إجمالي عدد المواطنين الأردنيين الذين تم إجلاؤهم من لبنان على متن طائرات سلاح الجو الملكي وصل إلى 174 مواطناً أردنياً وجميعهم ممن سجلوا على المنصة الإلكترونية الخاصة بالإجلاء لدى السفارة الأردنية في لبنان.

وتابع أن عمليات الإجلاء تأتي ضمن الخطة التي وضعتها الوزارة بالمشاركة مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بهدف تأمين عودة المواطنين الأردنيين المتواجدين في لبنان إلى المملكة بسلامة، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي اللبنانية.

وأضاف القضاة أنه ومنذ بداية شهر آب الماضي إلى الآن وصل 3353 مواطناً أردنياً إلى المملكة قادمين من لبنان، من خلال مطار الملكة علياء الدولي، بالإضافة إلى الأعداد التي وصلت براً عبر مركز حدود جابر.

وأكد القضاة أن السفارة الأردنية في لبنان مستمرة في تقديم المساعدة في إجلاء المواطنين الأردنيين من الجمهورية اللبنانية الشقيقة جواً، وكذلك تأمين عودتهم براً إلى المملكة من خلال أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة، مشيراً إلى أن السفارة تتابع باستمرار أحوال الجالية الأردنية في لبنان، وأنهم جميعاً بخير ولم تسجل أية إصابات بينهم.

وجدد السفير القضاة دعوته للمواطنين الأردنيين المتواجدين في لبنان والراغبين بمغادرة الأراضي اللبنانية التسجيل الفوري على المنصة الإلكترونية، من خلال (الرابط التالي).

والتواصل مع الوزارة أو السفارة الأردنية في لبنان لطلب المساعدة على مدار الساعة من خلال الأرقام التالية:

•الخط الساخن للسفارة الأردنية في بيروت: 0096181699837.

•مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة:

•00962799562903

•00962799562471

•00962799562193

أو عبر البريد الإلكتروني لمديرية العمليات: op.ctr@fm.gov.jo