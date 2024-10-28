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بعد قصف منزله.. مكتب نتنياهو يطلب مبلغا كبيرا من المال لتأمين بيته

منذ 5 ثواني
بعد قصف منزله.. مكتب نتنياهو يطلب مبلغا كبيرا من المال لتأمين بيته

وطنا اليوم:قدمت إدارة الأمن في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طلبا عاجلا للحصول على ميزانية إضافية بقيمة 2 مليون شيكل (نحو 528 ألف دولار)، لتعزيز التدابير الأمنية في منزله بمدينة قيساريا (شمال)، وفق القناة “12” العبرية.
وأفادت القناة “12” العبرية، بأن طلب الميزانية الإضافية يأتي ضمن سلسلة تدابير اتخذها مكتب نتنياهو لتعزيز الدفاعات الأمنية حول منزله، في ظل مخاوف متزايدة من تهديدات قد تمس سلامة وأمن عائلته.
والأسبوع الماضي، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، نقلا عن مصدر في جهاز الأمن الداخلي (شاباك)، بأنه تم تعزيز الحراسة حول كبار الشخصيات بعد استهداف منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وفي 19 من الشهر الجاري، أقرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بأن الطائرة المسيرة التي أطلقها “حزب الله” يوم السبت الماضي، واستهدفت منزل نتنياهو في قيساريا شمال الأراضي المحتلة، أصابت نافذة غرفة النوم بشكل مباشر.
وتبنى حزب الله المسؤولية الكاملة عن استهداف قيساريا ومنزل نتنياهو، حيث أكد مسؤول العلاقات الإعلامية في الحزب، محمد عفيف، أنه “إذا لم تصل أيدينا إليك في المرة السابقة، فإن الأيام والليالي والميدان بيننا”.

تكلفة حماية نتنياهو
وكشفت تقارير حديثة، أن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) أنفق مبالغ كبيرة على حماية أسرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي تشمل زوجته سارة وابنيه أفنير ويائير.
وقد أثارت تكاليف حماية أفراد الأسرة انتقادات داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي؛ نظرا لارتفاع الفاتورة.
وفقا لمعلومات نشرتها حركة تُعرف باسم “تعزيز المجتمع العادل” في صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، فإن حماية أسرة نتنياهو كلفت جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) حوالي 31.5 مليون شيكل (ما يعادل نحو 8.5 مليون دولار) خلال الفترة من 2018 إلى 2023.
وتشير البيانات إلى أن جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) أنفق حوالي 11 مليون شيكل (حوالي 3 ملايين دولار) على حماية أفنير نتنياهو، و10 ملايين شيكل (حوالي 2.775 مليون دولار) على حماية يائير نتنياهو، بالإضافة إلى 10.5 مليون شيكل (تقريبا 2.885 مليون دولار) لحماية سارة نتنياهو.
وواجه نتنياهو انتقادات بسبب إصراره على استمرار حصول أبنائه البالغين على حماية الشاباك، حيث استمر ابنه يائير في تلقي الحماية حتى بعد انتقاله إلى ميامي في الولايات المتحدة العام الماضي.
ووفقا لتلك البيانات، أنفق الشاباك أكثر من مليون شيكل (حوالي 275 ألف دولار) على حماية يائير خلال العام الماضي.


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