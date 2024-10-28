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الأردن على موعد مع تغيرات جوية وأمطار .. تفاصيل

منذ ساعة واحدة
الأردن على موعد مع تغيرات جوية وأمطار .. تفاصيل

وطنا اليوم_تشير توقعات مركز “طقس العرب” إلى أن المملكة ستشهد أولى حالات عدم الاستقرار الجوي لهذا الموسم ابتداءً من الأربعاء، الموافق 30 أكتوبر 2024، حيث يُتوقع أن تستمر الحالة لأيام متعددة، وتترافق مع هطولات رعدية عشوائية تتركز بشكل رئيسي في جنوب وشرق البلاد.

 

ووفقًا لما أوردته خرائط “طقس العرب”، ستتهيأ الفرصة خلال ساعات نهار يومي الأربعاء والخميس لتساقط زخات رعدية من الأمطار في مناطق عشوائية من جنوب وشرق الأردن. من المتوقع أن تكون بعض هذه الزخات غزيرة في نطاقات جغرافية ضيقة، مما يزيد احتمالية تشكّل السيول وجريان الأودية، وترافقها نشاطات للرياح وتساقط البرد.

 

وستزداد فرصة اتساع الحالة يوم الجمعة وتستمر حتى الأحد، نتيجة لتدفق الهواء البارد في طبقات الجو المختلفة، بالتزامن مع تأثير منخفض البحر الأحمر، ما يزيد من فرص هطول الأمطار على نطاقات أوسع وبشدة أكبر.

 

وأفاد خبراء الطقس في “طقس العرب” بأن حالات عدم الاستقرار الجوي تُعدّ خطرة نظراً لطابعها العشوائي الذي يؤدي إلى تفاوت في شدة ومكان الهطولات ضمن مساحات جغرافية محدودة. هذا التباين يرفع من مخاطر تشكل السيول المنقولة، إضافة إلى احتمالات عالية لتشكل أحزمة غبارية كثيفة في المناطق الصحراوية، مما يستدعي استعداداً واحتياطات للتعامل مع التحولات السريعة والمفاجئة في الطقس .


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